Жозе Моуринью: мне 56 лет, я всё ещё ребёнок

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что за время отдыха от футбола он много времени посвятил самоанализу."У меня нет никаких сожалений. Вы всегда можете подумать: "О, если бы я знал это, тогда смог бы это сделать", но я прекрасно провёл время. Мне 56 лет, я всё ещё ребёнок. Чарльз Дарвин научил меня, что самый лучший — тот, кто лучше всех приспосабливается к переменам. Изменения не всегда к лучшему, иногда перемены к худшему. Но важно понимать изменения и приспосабливаться к ним, и я действительно думаю об этом сейчас", — цитирует Sky Sports Моуринью.