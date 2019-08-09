» » Тренер "Норвича": мы показали настоящий характер

Тренер "Норвича": мы показали настоящий характер

Главный тренер "Норвич Сити" Даниэль Фарке прокомментировал поражение в матче первого тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Мы разочарованы. Нам хотелось победить, стать первой командой за два с половиной года, выигравшей на этом стадионе. Но я всё равно очень люблю свою команду. Мы выиграли второй тайм, несмотря на поддержку "Ливерпуля" его болельщиками. Мы показали настоящий характер.

В перерыве никто из футболистов не был в настроении что-либо слушать, но я сказал им, что у нас с соперником одинаковый процент владения мячом и что мы даже создали больше моментов, хоть "Ливерпуль" и забил четыре гола. Тяжело принять такое поражение, но я чувствую, что мы были не так далеки от хорошего результата", — цитирует Фарке BBC.

"Газета.ру"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Норвич Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Главный тренер "Фламенго": Балотелли сможет преуспеть в Бразилии
"Бавария" может арендовать Манджукича 1
Дмитрий Кириченко: ЦСКА нужен "дядька" в полузащите 6
Гендиректор "Салюта" - о матче с командой Кокорина и Мамаева в колонии: ждем хороших эмоций 2
Давид Луис: не так много игроков решились бы перейти из "Челси" в "Арсенал" 1
Фалькао перейдет в "Галатасарай"
Эрнесто Вальверде рассказал, что рассчитывает на Ракитича
Эрнесто Вальверде рассказал, что рассчитывает на Ракитича
"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе 8
Трент Александер-Арнольд: надеюсь, в этом сезоне выступим лучше
Рибери заинтересовал голландский ПСВ
Тренер "Норвича": мы показали настоящий характер 1
Юрген Клопп: в течение 60 минут мы показывали суперфутбол
Алиссон не сыграет с "Челси" за Суперкубок УЕФА
Артур рассказал об эмоциях одноклубников в связи с возможным переходом Неймара
Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Давида Сильвы на роль нового капитана 1
Москва против Питера, Глушаков против «Спартака». Превью 5-го тура 12
"Ливерпуль" со счётом 4:1 разгромил "Норвич" в 1-м туре АПЛ
"Монако" со счётом 0:3 проиграл "Лиону" 2
Стали известны сроки восстановления Сане
Томь осталась без коня. Анонс 7-го тура ФНЛ
Заболотный не сыграет в матче с ЦСКА 15
Стал известен номер Азара в "Реале" 1
Ромелу Лукаку: Конте - лучший тренер мира 2
Лассе Шене продолжит карьеру в "Дженоа"
Наставник "Ньюкасла" прокомментировал возвращение Кэролла
"МЮ" планировал продать Санчеса в "Рому"
УЕФА может разрешить Мусаеву находиться на тренерской скамейке во время группового этапа еврокубков
Болельщик "Ренна", которого ударил Неймар, подал иск на футболиста
"Ливерпуль" и "Норвич" назвали стартовые составы
Все новости