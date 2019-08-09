Тренер "Норвича": мы показали настоящий характер

Главный тренер "Норвич Сити" Даниэль Фарке прокомментировал поражение в матче первого тура чемпионата Англии против "Ливерпуля"."Мы разочарованы. Нам хотелось победить, стать первой командой за два с половиной года, выигравшей на этом стадионе. Но я всё равно очень люблю свою команду. Мы выиграли второй тайм, несмотря на поддержку "Ливерпуля" его болельщиками. Мы показали настоящий характер.В перерыве никто из футболистов не был в настроении что-либо слушать, но я сказал им, что у нас с соперником одинаковый процент владения мячом и что мы даже создали больше моментов, хоть "Ливерпуль" и забил четыре гола. Тяжело принять такое поражение, но я чувствую, что мы были не так далеки от хорошего результата", — цитирует Фарке BBC.