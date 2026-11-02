Булатов - о поражении от "Зенита": не справились с сильным клубом

- Неприятно проигрывать. Если подводить итоги матча, то не справились с сильным клубом, с хорошей командой. Двигаемся дальше.
Понимаем, что наши соперники, которые ждут нас впереди, тоже нам очки дарить не будут. Сейчас самый важный следующий матч, мы идем к нему, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.
На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.