Семак: игра с "Крыльями Советов" была непростой, но мы заслуженно победили

- Игра, как мы ожидали, была достаточно непростая. "Крылья" очень прилично выступают в этом сезоне. Думаю, "Оренбург", "Крылья Советов" показывают хороший результат и качественную игру.
Мы были готовы к такой игре, было много единоборств. В целом справились и по качеству хорошую игру провели, заслуженно победили, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.
На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.