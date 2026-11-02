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Семак: игра с "Крыльями Советов" была непростой, но мы заслуженно победили

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Крыльями Советов" в 13 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, игра с "Крыльями" была непростой.

- Игра, как мы ожидали, была достаточно непростая. "Крылья" очень прилично выступают в этом сезоне. Думаю, "Оренбург", "Крылья Советов" показывают хороший результат и качественную игру.
Мы были готовы к такой игре, было много единоборств. В целом справились и по качеству хорошую игру провели, заслуженно победили, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.

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