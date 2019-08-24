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Пеп Гвардиола: если Менди будет здоров, его ждет успех. У него особенные качества

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий по поводу процесса восстановления защитника Бенжамена Менди после
полученной травмы.
"Если Бенжамен будет здоров, его ждет успех. У него особенные качества.

Люди из клиники в Барселоне говорят мне, что он пашет как зверь. Надеюсь, он сможет придерживаться такого режима работы, потому что мало так работать один день или одну неделю – так надо работать всегда.

Я доволен тем, что он хорошо восстанавливается после тренировок. У него нет болевых ощущений. Это хорошо", – приводит слова Гвардиолы Sports.ru со ссылкой на The Guardian.


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Теги: АПЛ Гвардиола Менди Манчестер Сити
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