Экс-тренеру "Рубина" Хави Гарсия грозит увольнение из "Уотфорда"

Велика вероятность того, что из-за неудовлетворительных результатов "Уотфорда" после трех первых туров АПЛ, главный тренер будет отправлен в отставку.