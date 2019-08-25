После поражения от "Вест-Хема" со счетом 1:3, команда "лосей" занимает последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 0 очков.
По информации спорт24, владельцы "Уотфорда" обсуждают отстранение испанского специалиста, даже несмотря на то, что в прошлом году на волне успеха с ним был подписан контракт сроком на 4 года.
Экс-тренеру "Рубина" Хави Гарсия грозит увольнение из "Уотфорда"
Велика вероятность того, что из-за неудовлетворительных результатов "Уотфорда" после трех первых туров АПЛ, главный тренер будет отправлен в отставку.
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