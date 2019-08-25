Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил результативность команды за последние два сезона.
"Если посмотреть нашу статистику за последние два года, то у вас не будет сомнений в том, что "Ман Сити" будет забивать голы и дальше.
У нас нет двух невероятных игроков, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые забивают по 50-60 мячей за сезон, но, несмотря на это, мы забили невероятное количество голов в течение двух последних кампаний. Этого не отнять, мы будем продолжать в том же духе", — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.
Sport24
Хосеп Гвардиола: у нас нет Месси и Роналду, но мы забили очень много голов за последние два сезона
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте