Хосеп Гвардиола: Ляпорт - лучший левый центральный защитник в Европе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался за защитника "горожан" Эмерика Ляпорта, который впервые с 2017 года получил вызов в сборную Франции."Я допустил ошибку, когда сказал, что Ляпорт — один из лучших левых центральных защитников в Европе. Для меня он лучший.Я невероятно благодарен Дидье Дешаму и очень рад за Эмерика, ведь он заслуживает вызова в сборную. Мы все очень рады за него, ведь Ляпорт так долго ждал этого. Надеюсь, он сумеет закрепиться в сборной. Теперь все зависит от него", — цитирует Гвардиолу AS.