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"Интер" поборется за Кристиана Эриксена с "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" готов побороться за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
Фото: Getty Images Sport
Основным претендентом на Эриксена все еще считается "Манчестер Юнайтед", пытавшийся подписать его в течение всего лета. Также активный интерес к 27-летнему датчанину ранее проявлял мадридский "Реал", однако сливочные, похоже, вышли из гонки.

Ожидается, что "МЮ" вновь попробует заполучить Эриксена в зимнее трансферное окно. Однако через полгода манкунианцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Интера", утверждают СМИ.

"Тоттенхэм" приобрел Эриксена у "Аякса" в 2013 году за 13,5 миллиона евро. Всего хавбек провел за лондонцев 279 официальных матчей, забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт Кристиана с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Спорт24


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Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эриксен АПЛ Интер Серия А Трансферы
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