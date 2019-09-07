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Президент "Гремио": "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем пугал "Реал"

Президент "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор высказал своё мнение о возможном матче с "Ливерпулем" на клубном чемпионате мира.

"Фаворитами клубного чемпионата мира, как правило, всегда являются европейские команды. Я думаю, что "Ливерпуль" напугает нас меньше, чем "Реал", с которым мы уже играли. "Ливерпуль" — это команда, которую можем победить мы, "Бока Хуниорс", "Фламенго" или "Ривер Плейт". А "Реал" был "галактической" командой, полной звёзд", - цитирует Жуниора TEAMtalk.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гремио Ливерпуль АПЛ Реал Ла Лига
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