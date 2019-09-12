Рио Фердинанд - Компани: я мог не любить "Сити", но всегда уважал тебя как игрока и как человека

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посвятил пост в инстаграме экс-защитнику "Манчестер Сити" Венсану Компани.Бельгиец покинул "горожан" летом этого года после 11 лет выступлений и перешел на должность играющего тренера в "Андерлехт". В среду состоялся прощальный матч 33-летнего игрока в "Сити", в котором он не смог принять участие из-за травмы."Извини, что не смог прийти сегодня вечером, брат. Мы сражались за трофей много раз в течение нашего времени, и независимо от того, любил ли я твою команду, твои цвета или что-то еще, оставалось одно: я уважал тебя как игрока, но самое главное — как человека. Всегда уважительный, решительный, смелый и с менталитетом победителя.Лучший игрок. Ты тот, кто через разочарования (которые неизбежны в нашей игре), травмы или поражения всегда собирался и возвращался сильнее.Было приятно разделить с тобой поле. Наслаждайся своим путешествием в тренерской работе", — написал Фердинанд в инстаграме.