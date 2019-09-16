Эмил Хески уверен, что Джеррард и Лэмпард получили тренерские назначения в топ-клубы благодаря цвету кожи

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Эмил Хески считает, что его бывшие партнеры по национальной команде Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард получили тренерские назначения в видных клубах благодаря своему цвету кожи. Джеррард в настоящее время возглавляет "Глазго Рейнджерс", а Лэмпард — "Челси"."Я не могу сказать вам, почему чернокожие люди занимают низкое положение в обществе, тогда как другие могут пойти куда угодно и устроиться на работу.На сто процентов Джеррарду и Лэмпарду было проще получить свою работу [чем чернокожему тренеру]. Я могу указать только на цвет кожи.Я также могу указать на медали. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Стиви (Хески имеет в виду медали чемпиона АПЛ, у Кэмпбелла их 2, у Джеррарда — 0. У Эшли Коула их больше, чем у любого из них. Он был лучшим игроком Англии в ту эпоху. Коулу дают шанс подняться по карьерной лестнице тренера, назначив его в команду "Челси" для игроков младше 15 лет", — цитирует Хески The Times.