Фрэнк Лэмпард: горжусь своей командой, но "Челси" необходимо научиться воплощать хорошую игру в очки

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Ливерпуля" (1:2) в матче 6-го тура АПЛ."После поражения не всегда можно найти положительные моменты, но сегодня во втором тайме команда демонстрировала ту игру, которую я хочу от нее видеть: мы действовали напористо, со страстью, быстро перемещали мяч, меняли подходы, доставляли мяч в штрафную соперника. Это то, над чем мы работаем и что я увидел сегодня против "Ливерпуля". Все решили детали. Гол Фирмино стоил нам потери очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади.Я понимал, что мы находимся в игре и ничего еще не упустили. В первой половине встречи у нас были моменты, включая отмененный решением VAR гол и выход один на один Тэмми [Абрахама], который стал самым опасным эпизодом тайма. Кроме того, "Ливерпуль" великолепно разыграл стандарт. Все зависело от того, какой характер мы продемонстрируем после перерыва, поскольку счет 0:2 поставил нас в крайне непростое положение. В таких ситуациях есть риск опустить голову и признать, что соперник намного сильнее и с ним ничего нельзя поделать, но мы показали обратное. Я горжусь своей командой, но при этом мы все же не должны забывать о необходимости набирать очки.Поражения бывают у всех, но случаться они могут по-разному. Мы уступили в игре за Суперкубок, но имели шансы на победу и показали отличный футбол. Я не приемлю лишь такие выступления, как во втором тайме нашего недавнего домашнего матча против "Шеффилд Юнайтед". Сегодня не тот случай. Тем не менее нам необходимо научиться воплощать хорошую игру в набранные очки. Подобные потери на протяжении сезона могут быть чреваты проблемами. Нам нужно прибавить в этом аспекте", - цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".