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Дидье Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру

Тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что готов попросить наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда чаще использовать на поле форварда Оливье Жиру.

Дешам, который вызвал в сборную другого игрока "Челси" Н’Голо Канте, пошутил, что за это Лэмпард мог бы чаще ставить Жиру в основной состав синих.

"Лэмпард просил меня не вызывать Канте в сборную во время последнего перерыва. Если это всё ещё в силе, я позвоню ему и взамен попрошу чаще давать играть Жиру в "Челси".

Я не хочу просто так оставить в прошлом то, чего мы достигли вместе с Жиру. Он показал очень хорошие результаты, не говоря уже о том, что Оливье является третьим бомбардиром из действующих французских игроков. Надеюсь, его ситуация в клубе станет лучше", - цитирует Дешама Goal.com.

Жиру, по мнению Дешама, является одним из ключевых игроков сборной. Форвард изо всех сил пытается вновь проявить себя на клубном уровне.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Жиру Лэмпард Дешам Сборная Франции Челси АПЛ Лига 1
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