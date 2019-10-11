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"Интер" и "Милан" поспорят с "МЮ" и "Ювентусом" за Ракитича

"Интер" и "Милан" включились в борьбу за полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в основном составе, поскольку проигрывает конкуренцию новичку сине-гранатовых Френки де Йонгу. Также ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Ракитича, чтобы избежать финансовых проблем.

За развитием ситуации уже следят "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". В борьбу за хорватского хавбека также включились "Интер" и "Милан".

По данным источника, "Интер" проявляет наиболее активный интерес к Ракитичу и готов подписать контракт с игроком уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ракитич провёл за "Барселону" 5 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.

"Чемпионат"


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Теги: Интер Милан Ювентус Ракитич Манчестер Юнайтед АПЛ Серия А Барселона Ла Лига
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