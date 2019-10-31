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Рэшфорд: преодолеть трудности можно только через победы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд высказался после победы над лондонским "Челси" в матче третьего круга Кубка Английской лиги. Об этом сообщает ВВС.

Воспитанник академии "красных дьяволов" заявил, что затяжной кризис еще не преодолен, хотя данная победа может стать определенным катализатором.

"Мы рады тому, что нам удалось победить сильного соперника. Нам до сих пор очень непросто. Преодолеть все трудности можно только через победы, вся команда к этому стремится", — сказал Рэшфорд.

"Газета.ру"


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Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед
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