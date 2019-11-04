Клопп: мне не понравились слова Гвардиолы о Мане. Он не симулянт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Генком" отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы. Тренер "Манчестер Сити" ранее упрекнул форварда мерсисайдцев Садио Мане в том, что тот часто ныряет."Я не в настроении сейчас говорить о "Манчестер Сити". Понравилось ли мне то, что он сказал о нашем игроке? Не очень. Садио не симулянт.В матче с "Астон Виллой" был контакт. Может, эпизод не тянул на пенальти, но контакт был", — приводит слова Клоппа readliverpoolfc.com