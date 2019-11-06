Гвардиола: переехать в Италию? Сейчас я счастлив в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" ответил на вопрос о возможной будущей работе в Италии."Я не знаю. Могу сказать лишь, что сейчас я счастлив в "Манчестер Сити", — цитирует тренера A Bola.Гвардиола также отметил, что горожане хотят обыграть "Аталанту", чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов."Мы постараемся победить, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но если это не удастся сделать, то катастрофы не случится, так как у нас есть еще игра с "Шахтером" дома и с Загребом на выезде", — сказал тренер."Манчестер Сити" лидирует в группе С, выиграв все три матча.