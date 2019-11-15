"Манчестер Сити" может приобрести у "Лестера" двух центральных защитников

"Манчестер Сити" намерен выйти на трансферный рынок в связи с кадровыми проблемами в обороне.Как сообщает Sky Sports, "горожане" могут усилить оборону сразу двумя футболистами "Лестер Сити" – Джонни Эвансом и Чагларом Сёюнджю. Оба игрока в нынешнем сезоне являются частью стартового состава и образуют пару в центре защиты "лис".И Эванс, и Сёюнджю приняли участие во всех 12 матчах "Лестера" в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. На счету 31-летнего североирландца 1 гол и 3 жёлтые карточки, в активе 23-летнего турка 1 мяч и 1 результативная передача, а также 2 "горчичника".