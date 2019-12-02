Невеста Зинченко: от Гвардиолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить

Журналистка Влада Седан, невеста защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко рассказала, какое впечатление на нее произвел главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола."Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика. Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза. Есть человек, на которого хочется смотреть. Он таковым и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам", — цитирует Седан Tribuna.com.