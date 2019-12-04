Моуринью сохранил преемнику работу. Жозе снова проиграл на «Олд Траффорд»

В начале прошлого сезона разгромил манкунианцев на легендарном стадионе, что предопределило судьбу тогдашнего тренера «МЮ». На «Олд Траффорд» Моуринью потерпел и первое поражение на новом месте работы

Marcus Rashford's game by numbers vs. Spurs:



22 duels contested

6 shots

5 recoveries

5 take-ons completed

4 shots on target

2 aerial duels won

2 fouls won

2 goals



Take it away, Jesse Lingard. ?pic.twitter.com/ZaMUxXGKo7 — Squawka Football (@Squawka) December 4, 2019

Manchester United have not lost against any of the Premier League ‘big six’ so far this season:



Man Utd 4-0 Chelsea

Man Utd 1-1 Arsenal

Man Utd 1-1 Liverpool

Chelsea 1-2 Man Utd

Man Utd 2-1 Spurs



Up next: Man City ? pic.twitter.com/SokkSGmEwV — Coral (@Coral) December 4, 2019

Чемпионат Англии



15 тур



"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:1



Голы: Рэшфорд, 6, 49 (пенальти), Алли, 39

Маркус начал сверкать примерно в одно время с Мбаппе, но пока его французский коллега, уже ставший чемпионом мира, становится постоянным гостем церемоний «Золотого мяча», Рэшфорд всё ещё ищет себя: пытается найти оптимальную позицию, научиться бить пенальти, например.В матче против бывшего тренера, который скептически высказывался о нём и не ждал большого количества голов, англичанину удалось многое. Возможно, даже слишком: в некоторых моментах Рэшфорд слишком верил в собственное всесилие, лез на соперников и терял мяч. В концовке Маркус откровенно устал и, несмотря на перевод в центр нападения, не смог сделать концовку спокойной. Но гораздо важнее то, что у него получилось.В самом начале встречи Рэш поймал Гассанигу на ошибке, а в дебюте второго тайма заработал пенальти на Сиссоко. В случае с «МЮ» нужно обязательно говорить, что было дальше, потому что в этом сезоне команда (и Рэшфорд лично) чаще запарывает 11-метровые, чем забивает.Но помимо дубля на счету Рэшфорда ещё 4 удара, 2 из которых не завершились голами только благодаря Гассаниге. В деле сдерживания соперника бедняге Орье не могли помочь ни Санчес, ни Сиссоко – левый полуфланг «МЮ» в первом тайме нёс в себе ужас для соперника. Даже Лингард вдохновился и нанёс из этой зоны опасный удар – как водится, мимо.«Дьяволы» здорово с игровой точки зрения распорядились быстрым голом: к получасу игры они лидировали по ударам 8:1, причём половина из них реально несла угрозу. Единственный свой удар «Тоттенхэм» нанёс со штрафного – с игры у команды Моуринью не получалось вообще ничего.«Шпоры», в отличие от соперника, вроде бы пытались высоко прессинговать (причём с самого старта матча), но «МЮ» легко справлялся с этим. Только после 30-й минуты в игре наметился не перелом, а смещение акцентов. «Тоттенхэм» провёл пару неплохих позиционных атак, завершившихся бездарными подачами Орье.«Шпорам» в определённой степени повезло, что первая же их атака, завершившаяся ударом с игры (на 38-й минуте) привела к голу – Алли свой шедевр сотворил почти сразу после удара Орье. Началась атака с удачного прессинга на Мактоминея, продолжилась индивидуальными проходами Кейна и Сона и навесом Вертонгена.Кстати, Деле, который своё время радовался, что никогда не будет играть под руководством Моуринью, после мотивационной фразы от Жозе («Играл ты или твой брат? Ты? Тогда играй как Деле») выдал 4+1 в 4 матчах.«МЮ» наверняка было обидно уходить на перерыв при равном счёте, но Рэшфорд восстановил справедливость уже спустя пару минут после возобновления игры.Характер игры хорошо прослеживается по распределению ударов: сразу после пропущенного гола гости огрызнулись, но после 53-й минуты не били аж 40 минут, хотя всё это время проигрывали!«МЮ» отлично удалось сбить темп, держать соперника подальше от своих ворот. Игра была достаточно стерильной, сам хозяева тоже ничего не создавали – только Джеймс дважды размял Гассанигу тренировочными ударами. Однако пассивность «Тоттенхэма» удивляла куда больше, не менял ситуацию даже выход Эриксена.По-настоящему включились лондонцы только в концовке, когда Орье мог уже не приглядывать за переведённым в центр Рэшфордом. За самим Сержем почему-то тоже никто не следил – и он оказывался постоянной свободной опцией в атаке.Матч-менеджмент Сульшера в последние минуты не помогал команде: уставший Рэшфорд ничего не сделал в контратаках, Перейра проиграл абсолютно все мячи. Разве что выход Шоу под Орье дал результат. Однако «МЮ» необъяснимо заигрывался у чужой штрафной, вставал у неё с мячом, а потом, задыхаясь, бежал назад за вражеским выпадом.Но на то «Юнайтед» и платит Де Хеа колоссальные деньги, чтобы в трудных ситуациях он спасал. Сегодня Давид напомнил себя прежнего, делавшего разницу в пользу команды тогда ещё Моуринью, хотя шансов себя проявить игроки «Тоттенхэма» ему дали совсем немного. В целом на «Олд Траффорд» узнали старого-доброго Жозе: его команда весь матч проигрывала и не знала, что с этим делать. Впрочем, такое вполне типично и для «Юнайтед», но именно в матчах с командами топ-6 всё складывается для Сульшера удачно – ещё ни одного поражения. Но прямо по курсу «Сити».де Хеа — Янг, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака — Мактоминей, Фред, — Джеймс, Лингард (Шоу, 88) — Рэшфорд, Гринвуд (Перейра, 80).Гассанига — Вертонген, Алдервейрелд, Санчес, Орье — Сон, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Сельсо, 86), Лукас (Эриксен, 64) — Алли, Кейн.Уинкс, 13Фото: twitter.com/FootballJOE, Getty Images