Агуэро не сыграет в дерби с "Манчестер Юнайтед", Зинченко готов к матчу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии его игроков перед матчем 16-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед". По словам испанского специалиста, нападающий Серхио Агуэро не сможет принять участие в матче, тогда как защитник Александр Зинченко восстановился после повреждения."Зинченко последние несколько дней тренировался в общей группе. По физическим кондициям он готов к матчу с "МЮ", но я не знаю, сколько минут он сможет отыграть", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".Напомним, у Зинченко была травма колена, из-за которой он не играл с октября. В начале декабря украинец вернулся в общую группу.Матч "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" состоится 7 декабря на стадионе "Этихад", начало — в 20:30 мск.