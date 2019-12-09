Моуринью хочет подписать Феллайни в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде полузащитника Маруана Феллайни. Как сообщает бельгийское издание Les Sports, португальский специалист на днях связывался с 32-летним хавбеком, выступающим за "Шаньдун Лунэн" в чемпионате Китая и предложил тому вернуться в АПЛ.Феллайни выступал под руководством Моуринью в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 годы. Феллайни покинул "МЮ" спустя два месяца после увольнения Моуринью, поскольку полузащитник перестал попадать в состав при Уле-Гуннаре Сульшере.Маруан связан контрактом с "Шаньдун Лунэн" до 31 декабря 2021 года. На прошлой неделе бельгиец проиграл со своим клубом в финале Кубка Китая "Шанхай Шенхуа".