Милнер: удивительно наблюдать, как "Ливерпуль" меняется и развивается

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем".Срок действия нового трудового соглашения между 33-летним футболистом и мерсисайдским клубом официально не сообщается. СМИ пишут, что оно рассчитано до лета 2022 года. Предыдущее истекало летом 2020 года."Мне повезло, ведь я имел честь играть в этом клубе в течение четырех с половиной лет. Удивительное время, особенно когда видишь, как клуб меняется и развивается.Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать в составе этой команды, с этим тренером и штабом, быть частью клуба. Мы вели переговоры и пришли к идеальному решению, ведь я хотел оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу", — цитирует Милнера пресс-служба клуба.