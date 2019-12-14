Лондонский "Арсенал" выступил с заявлением после того, как полузащитник команды Месут Озил на своих страницах в социальных сетях обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае.
"Клуб хочет сделать чёткое заявление относительно комментариев Месута Озила в социальных сетях. То, что написал Озил, является его личным мнением. "Арсенал" всегда придерживался принципа не вовлекаться в политику", — говорится в сообщении "канониров" на сайте Sina Weibo.
Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).
"Чемпионат"
"Арсенал" открестился от слов Озила о преследованиях уйгуров в Китае
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