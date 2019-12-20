Зинченко пожелал Артете удачи в "Арсенале"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пожелал удачи бывшему ассистенту главного тренера "горожан" Микелю Артете в "Арсенале". Испанский специалист возглавил лондонский клуб в пятницу.

"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня! Я многое от тебя взял и никогда не смогу отблагодарить в полной мере! Просто желаю удачи в новой главе карьеры", — написал Зинченко в инстаграме.