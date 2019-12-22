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Дини: для меня давление - это видеть, как моя мама работает на трех работах

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини подвел итог встречи 18-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:0).

"Сколько я не играл, 3,5 месяца? Все, о чем я думал — о том, что нужно набрать форму, помогать парням настолько, насколько смогу. Я всегда уверен в себе.

Для меня давление — это видеть, как моя мама работает на трех работах, чтобы позволить себе Рождество. Это футбол, понимаете? Если я забиваю, здорово, если нет, то нет. Попробуем на следующей неделе, правда же? Для меня это не давление, это обычная жизнь", — цитирует Дини BBC.

31-летний игрок из-за травмы не играл почти всю осень этого года, а забивал в последний раз в апреле.

"СЭ"


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Теги: Дини Уотфорд Манчестер Юнайтед АПЛ
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