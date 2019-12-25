Роджерс: "Лестер" с нетерпением ждет матча с "Ливерпулем", командой топ-топ-класса

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 19-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем"."Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящий матч и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться", — цитирует Роджерса пресс-служба клуба."Лестер" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 10 очков. При этом мерсисайдцы провели на один матч меньше.Матч "Лестер" — "Ливерпуль" состоится 26 декабря, начало — в 23:00 мск.