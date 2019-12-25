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Роджерс: "Лестер" с нетерпением ждет матча с "Ливерпулем", командой топ-топ-класса

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 19-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

"Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящий матч и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться", — цитирует Роджерса пресс-служба клуба.

"Лестер" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 10 очков. При этом мерсисайдцы провели на один матч меньше.

Матч "Лестер" — "Ливерпуль" состоится 26 декабря, начало — в 23:00 мск.

Sport24


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Теги: Роджерс Лестер Ливерпуль АПЛ
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