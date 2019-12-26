Моуринью: "Тоттенхэм" никогда не будет королём трансферного рынка

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью заявил, что лондонский клуб никогда не славился крупными покупками и большим трансферным бюджетом."Я работаю в "Тоттенхэме". Я знаю проект клуба, у меня есть своё видение. Цели клуба мне известны, и на нашем трансферном рынке мы просто будем реагировать на то, что может произойти. Если кто-то из игроков уходит, нам нужно к этому приспособиться. Но мы никогда не будем королями трансферного рынка. Мы должны всё делать с умом, и я хочу повторить, что мне нравятся игроки, которые у меня есть", — приводит слова Моуринью Sky Sports.Следующий матч "Тоттенхэм" проведёт с "Брайтоном" на домашней арене. Встреча состоится сегодня, 26 декабря, в 15:30 мск.