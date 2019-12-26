Обамеянг - о ничьей с "Борнмутом": мы были обязаны побеждать

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничейный результат команды в матче с "Борнмутом"."Мы упустили слишком много моментов во втором тайме. Думаю, сегодня мы были обязаны брать три очка, но это футбол. Отношение ребят к игре было великолепным, но свои шансы мы должны реализовать лучше.В перерыве Артета велел нам продолжать в том же духе, пытаться придерживаться плана, и это работало. Все работали усердно, мы были агрессивны и пытались играть так, как этого требовал Микель. Надеюсь, мы будем прогрессировать. Мы знаем, что следующие игры довольно сложны, но мы уверены в себе", — цитирует Обамеянга BBC.