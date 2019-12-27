В четверг, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Англии "Лестер" — "Ливерпуль". Встреча прошла в Лестере и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 4:0.
Таким образом, мерсисайдцы продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до 35 матчей. Это позволило им обойти по этому показателю "Лидс", который в 1968–1969 годах не проигрывал на протяжении 34 матчей.
Лидером по длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии является "Арсенал" — 49 игр в 2003–2004 годах. На втором месте "Ноттингем Форест" (42, 1977-1978), на третьем — "Челси" (40, 2004-2005).
В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У "Лестера" 39 очков.
Sport24
"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ на протяжении 35 матчей. Это 4-й результат в истории турнира
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