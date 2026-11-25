"Есть какая-то закономерность для "Зенита" в конце осени… То ли выдыхается команда, то ли ещё что-то происходит. Дивеев после травмы ещё не восстановился", — заявил Орлов.
Особое внимание комментатор уделил состоянию бразильских полузащитников Вендела и Вильмара Барриоса.
"Вендел получил жёлтую карточку, чтобы, видимо, не ехать в Москву на матч с ЦСКА. КПД Вендела близок к нулю на сегодняшний день. А на него рассчитывали, он был основным игроком. Барриос тоже явно сдаёт, никуда не деться", — отметил журналист.
После 15 туров РПЛ "Зенит" набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от московского "Динамо" на один балл. В чемпионате петербуржцы уже пропустили 18 мячей.
Источник: "Радио Зенит"