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Сульшер: "Манчестер Юнайтед" сейчас не может играть, как "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его футболисты адекватно оценивают нынешний уровень команды.

"Я объяснил футболистам, что у нас за команда в данный момент. Они знают, чего ожидать, и понимают, когда мы находимся в лучшей форме.

Сейчас мы не можем играть, как "Манчестер Сити". Только сам "Сити" на это способен.

Мы должны показывать больше энергии, драйва, скорости и самоотверженности в каждой игре. Вот чем мы в данный момент должны заниматься", - цитирует Сульшера Mirror.

Sport24.ru


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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