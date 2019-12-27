Сульшер: "Манчестер Юнайтед" сейчас не может играть, как "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его футболисты адекватно оценивают нынешний уровень команды."Я объяснил футболистам, что у нас за команда в данный момент. Они знают, чего ожидать, и понимают, когда мы находимся в лучшей форме.Сейчас мы не можем играть, как "Манчестер Сити". Только сам "Сити" на это способен.Мы должны показывать больше энергии, драйва, скорости и самоотверженности в каждой игре. Вот чем мы в данный момент должны заниматься", - цитирует Сульшера Mirror.