Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэм Хотспур". Как сообщает El Desmarque, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.
Сумма трансфера может составить € 80 млн. Стоит отметить, что Моуринью является давним поклонником таланта Варана: ещё будучи тренером "Манчестер Юнайтед", он желал оформить трансфер 26-летнего футболиста.
В этом сезоне Рафаэль провёл 20 матчей на клубном уровне, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Действующий контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2022 года.
Напомним, за мадридский клуб Варан выступает с 2011 года. Его предыдущим клубом был французский "Ланс".
"Чемпионат"
Моуринью желает видеть в "Тоттенхэме" Варана
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