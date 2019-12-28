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Эдегор перешёл в "Манчестер Сити"

"Реал Сосьедад" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в "Манчестер Сити" до конца сезона-2019/20.

"Мы хотели бы поблагодарить Мартина за профессионализм и приверженность, проявленные во время его пребывания в клубе с июля 2019 года по сегодняшний день, и пожелать ему всего наилучшего в лично и профессиональном будущем", — говорится в сообщении пресс-службы "Реал Сосьедад".

Ранее сообщалось, что по завершении текущего сезона "Реал" намерен вернуть полузащитника из аренды. В этом сезоне чемпионата Испании Мартин Эдегор принял участие в 16 матчах. Норвежский полузащитник забил 4 гола и отметился 5 результативными передачи за "Реал Сосьедад".

"Чемпионат"
https://www.championat.com/football/news-3935213-edegor-pereshjol-v-manchester-siti.html?utm_source=copypaste


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Теги: Эдегор Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Реал Сосьедад
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