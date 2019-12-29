Моуринью: Н'Домбеле был феноменальным в матче с "Норвич Сити"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью высоко оценил игру полузащитника "шпор" Тангая Н'Домбеле после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2)."Думаю, Н'Домбеле был абсолютно феноменальным в этом матче. Он играл очень, очень хорошо. Мы играли без Винкса, без Дайера, но Н'Домбеле и Эриксен отлично себя проявили. Полный контроль ситуации. Передачи, движения, перемещения — всё было плавным. Они продемонстрировали фантастическое качество футбола", — приводит слова Моуринью Sky Sports."Тоттенхэм Хотспур" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе лондонской команды 30 очков. "Норвич Сити" (13) — на последнем, 20-м месте.