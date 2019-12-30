Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в английской Премьер-лиге.
В 2010-х аргентинец забил 174 гола в 234 играх. Агуэро перешел в стан "горожан" из мадридского "Атлетико" в июле 2011 года.
На втором месте расположился форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн с 136 голами. Тройку замыкает экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни — 114.
Также в топ-5 бомбардиров 2010-х вошли Ромелу Лукаку (113 — "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед") и Робин Ван Перси (98 — "Арсенал", "Манчестер Юнайтед").
Sport24
Агуэро стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в АПЛ
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