» » Алиссон провел 26 сухих матчей в первых 50 играх АПЛ. Больше только у Чеха и Рейны

Алиссон провел 26 сухих матчей в первых 50 играх АПЛ. Больше только у Чеха и Рейны

В четверг, 2 января, состоялся матч 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Встреча прошла на "Энфилде" и закончилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон не пропустил голов в 26 из первых 50 играх в АПЛ. По этому показателю он занял третье место.

Лидером по сухим матчам в первых 50 играх чемпионата Англии является бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех (33), на втором месте экс-голкипер "Ливерпуля" Пепе Рейна.

"Ливерпуль" набрал 58 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. "Шеффилд Юнайтед" с 29 очками занимает 8-ю позицию.

Sport24


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Теги: Алиссон АПЛ Чех Рейна Ливерпуль
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