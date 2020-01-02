Алиссон провел 26 сухих матчей в первых 50 играх АПЛ. Больше только у Чеха и Рейны

В четверг, 2 января, состоялся матч 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Встреча прошла на "Энфилде" и закончилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.Голкипер "Ливерпуля" Алиссон не пропустил голов в 26 из первых 50 играх в АПЛ. По этому показателю он занял третье место.Лидером по сухим матчам в первых 50 играх чемпионата Англии является бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех (33), на втором месте экс-голкипер "Ливерпуля" Пепе Рейна."Ливерпуль" набрал 58 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. "Шеффилд Юнайтед" с 29 очками занимает 8-ю позицию.