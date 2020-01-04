"Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона" со счетом 0:2.



Кубок Англии



1/32 финала



Гол: Смоллбоун, 47, Вокинс, 87



Саутгемптон: Ганн, Вокинс, Йосида, Вестергор, Дансо (Соареш, 75), Смоллбоун (Армстронг, 71), Буфаль (Обафеми, 78), Уорд-Праус, Ромеу, Лонг, Адамс



Хаддерсфилд: Коулмэн, Шиндлер, Симпсон, Браун, Горенц-Станкович, О'Брайен (Корома, 83), Чалоба, Хогг, Кэмпбелл (Мунье, 62), Бакуна (Аирн-Грант, 66), Хадерджонай



Предупреждения: Лонг, 42