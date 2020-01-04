В матче 1/32 финала Кубка Англии "Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона" со счетом 0:2.
Кубок Англии
1/32 финала
Гол: Смоллбоун, 47, Вокинс, 87
Саутгемптон: Ганн, Вокинс, Йосида, Вестергор, Дансо (Соареш, 75), Смоллбоун (Армстронг, 71), Буфаль (Обафеми, 78), Уорд-Праус, Ромеу, Лонг, Адамс
Хаддерсфилд: Коулмэн, Шиндлер, Симпсон, Браун, Горенц-Станкович, О'Брайен (Корома, 83), Чалоба, Хогг, Кэмпбелл (Мунье, 62), Бакуна (Аирн-Грант, 66), Хадерджонай
Предупреждения: Лонг, 42
"Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона"
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