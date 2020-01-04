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"Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона" со счетом 0:2.

Кубок Англии

1/32 финала

Гол: Смоллбоун, 47, Вокинс, 87

Саутгемптон: Ганн, Вокинс, Йосида, Вестергор, Дансо (Соареш, 75), Смоллбоун (Армстронг, 71), Буфаль (Обафеми, 78), Уорд-Праус, Ромеу, Лонг, Адамс

Хаддерсфилд: Коулмэн, Шиндлер, Симпсон, Браун, Горенц-Станкович, О'Брайен (Корома, 83), Чалоба, Хогг, Кэмпбелл (Мунье, 62), Бакуна (Аирн-Грант, 66), Хадерджонай

Предупреждения: Лонг, 42


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Теги: Хаддерсфилд Саутгемптон АПЛ
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