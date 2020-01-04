"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0.



Кубок Англии



1/32 финала



Вулверхэмптон: Радди, Килман, Коди, Дендонкер, Винагре (Джонни, 75), Невеш, Сес (Моутинью, 71), Доэрти, Нету, Эшли-Сил (Хименес, 46), Траоре



Манчестер Юнайтед: Ромеро, Линделёф, Янг, Уильямс, Магуайр, Чон (Далот, 82), Матич, Перейра, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд



Предупреждения: Сес, 57, Килман, 73, Янг, 86, Моутинью, 90+4