В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0.
Кубок Англии
1/32 финала
Вулверхэмптон: Радди, Килман, Коди, Дендонкер, Винагре (Джонни, 75), Невеш, Сес (Моутинью, 71), Доэрти, Нету, Эшли-Сил (Хименес, 46), Траоре
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Линделёф, Янг, Уильямс, Магуайр, Чон (Далот, 82), Матич, Перейра, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд
Предупреждения: Сес, 57, Килман, 73, Янг, 86, Моутинью, 90+4
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
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