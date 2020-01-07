Эль-Ненни: думал, что Озил высокомерный, потому что он играл за "Реал"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни, выступающий на правах аренды за "Бешикташ", поделился мнением о хавбеке лондонского клуба Месуте Озиле."Очень удивился при первой встрече с Месутом Озилом в "Арсенале". Думал, он высокомерный, потому что играл за мадридский "Реал", но он добрый человек и с уважением относится ко всем. Никогда не ставит свои интересы выше интересов команды. У нас с ним братские отношения. Он крайне почтительный, а это редкость в современном футболе", - цитирует Эль-Ненни Sabah.