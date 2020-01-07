» » Эль-Ненни: думал, что Озил высокомерный, потому что он играл за "Реал"

Эль-Ненни: думал, что Озил высокомерный, потому что он играл за "Реал"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни, выступающий на правах аренды за "Бешикташ", поделился мнением о хавбеке лондонского клуба Месуте Озиле.

"Очень удивился при первой встрече с Месутом Озилом в "Арсенале". Думал, он высокомерный, потому что играл за мадридский "Реал", но он добрый человек и с уважением относится ко всем. Никогда не ставит свои интересы выше интересов команды. У нас с ним братские отношения. Он крайне почтительный, а это редкость в современном футболе", - цитирует Эль-Ненни Sabah.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Эль-Ненни Арсенал Озил АПЛ Реал ЛА Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
...
8 Шеффилд Юнайтед 21 29
9 Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал 21 27
11 Эвертон 21 25
12 Саутгемптон 21 25
...
20 Норвич 21 14
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
2 Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 19 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Погба - о своем состоянии после наркоза: чуть не выпил собственную мочу
Экс-игрок сборной Англии: Гвардиола оказал на британский футбол большее влияние, чем Фергюсон
Ильин: переход в "Ахмат" - большой шаг для меня 1
Роджерс: Мэддисон не покинет "Лестер" в январе
Украинский тренер Григорчук: из России было минимум 5 предложений, но сейчас это невозможно
Неймар: 2019 год был тяжелым для меня во всех смыслах
Увольнения тренеров "Челси" обошлись Абрамовичу в 110 млн фунтов 2
"Монако" объявил об уходе тренера вратарей, который работал в клубе более 10 лет
Эль-Ненни: думал, что Озил высокомерный, потому что он играл за "Реал"
Слуцкий заявил, что «осень-весна» не причина провала наших клубов, а Ильин перешёл в «Ахмат»
Тренер "Баварии": настроены оптимистично относительно восстановления Левандовски
Жена Икарди: останется ли Мауро в "ПСЖ"? Это его решение, пока ничего не ясно
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": стартовые составы команд 2
Артета: играть с "Лидс Юнайтед" - всё равно что сходить к стоматологу
Рэшфорд: "МЮ" теоретически может выиграть три трофея в этом сезоне 1
Силкин: Скопинцев - игрок с неплохими задатками, должен помочь "Динамо" на фланге
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"
Селюк: за 10 млн евро "Эспаньол" может найти нападающего посильнее Смолова 3
"Хоффенхайм" купил Даббура, которым интересовался ЦСКА
Фабрегас: лучший мой гол в карьере? Любой против "Тоттенхэма"
Кудряшов: хочу зарекомендовать себя в "Антальяспоре" и попасть на ЧЕ в составе сборной России
Селюк: "Галатасарай" не сможет увести Бенито из-под носа у киевского "Динамо". Мы не продаемся 4
Конте: Лукаку - неограненный алмаз, а еще недавно его называли ослом
Кан впервые после вхождения в совет директоров "Баварии" рассказал о планах клуба
Тухель выступил против ухода Кавани из "ПСЖ" этой зимой 1
Президент "Урала": были готовы, что Ильин уйдет. Удовлетворены, что смогли продать его за деньги
Загадочная история Ивана Игнатьева. Что за дикие слухи ходят о звёздном воспитаннике «Краснодара»? 15
Рейньер подпишет с "Реалом" контракт на 6,5 лет
Шалимов рассказал о трансферных планах "Ахмата"
"Севилья" ведет переговоры с "Хоффенхаймом" о трансфере Даббура. Испанцы не отпустили его в ЦСКА
Все новости