"Астон Вилла" заинтересована в подписании голкипера "Милана" Пепе Рейны.
По информации Daily Mail, клуб из Бирмингема уже провел переговоры с миланцами по поводу трансфера 37-летнего футболиста. Не исключено, что "Вилла" арендует испанца, поскольку нуждается во вратаре после того, как из-за травмы выбыл Том Хитон.
Рейна стремится вернуться в Англию и уверен, что все еще может выступать на самом высоком уровне. С 2005 по 2014 год голкипер защищал цвета "Ливерпуля".
В текущем сезоне Рейна принял участие всего в одном матче в Серии А и пропустил один гол. Контракт игрока с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.
Sport24
"Астон Вилла" провела переговоры с "Миланом" по трансферу Рейны
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