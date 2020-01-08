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"Астон Вилла" провела переговоры с "Миланом" по трансферу Рейны

"Астон Вилла" заинтересована в подписании голкипера "Милана" Пепе Рейны.

По информации Daily Mail, клуб из Бирмингема уже провел переговоры с миланцами по поводу трансфера 37-летнего футболиста. Не исключено, что "Вилла" арендует испанца, поскольку нуждается во вратаре после того, как из-за травмы выбыл Том Хитон.

Рейна стремится вернуться в Англию и уверен, что все еще может выступать на самом высоком уровне. С 2005 по 2014 год голкипер защищал цвета "Ливерпуля".

В текущем сезоне Рейна принял участие всего в одном матче в Серии А и пропустил один гол. Контракт игрока с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.

Sport24


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Теги: Астон Вилла Милан Рейна АПЛ Серия А
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