Бывший форвард "Тоттенхэма" призвал клуб купить Кавани

Бывший нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Даррен Бент выразил мнение, что клубу необходимо приобрести в зимнее трансферное окно форварда на замену травмированному Гарри Кейну."Тоттенхэму" нужно в это трансферное окно заполучить форварда. И речь не об игроке, который сможет быть подменой для Кейна, когда Гарри вернётся. Клубу нужен тот, кто будет готов давать результат прямо сейчас. Мы уже обсуждали Кавани – вот тот, кто вам нужен, идите и берите его. Он не молодеет, но по-прежнему способен делать работу."Тоттенхэму" следует беспокоиться о том, что происходит прямо сейчас. Нельзя думать: "Ладно, мы не может расстраивать Кейна, когда он вернётся". На такие мысли нет времени. Я уверен, что когда Гарри восстановится, он вернётся в состав, но, возможно, ему понадобится терпение. В данный момент "Тоттенхэм" должен потратиться и купить кого-нибудь. Возможно, на новичка уйдёт до € 70 млн, ведь эти парни не растут на деревьях", — цитирует Бента Goal.com со ссылкой на talkSPORT.