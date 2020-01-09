» » Бывший форвард "Тоттенхэма" призвал клуб купить Кавани

Бывший форвард "Тоттенхэма" призвал клуб купить Кавани

Бывший нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Даррен Бент выразил мнение, что клубу необходимо приобрести в зимнее трансферное окно форварда на замену травмированному Гарри Кейну.

"Тоттенхэму" нужно в это трансферное окно заполучить форварда. И речь не об игроке, который сможет быть подменой для Кейна, когда Гарри вернётся. Клубу нужен тот, кто будет готов давать результат прямо сейчас. Мы уже обсуждали Кавани – вот тот, кто вам нужен, идите и берите его. Он не молодеет, но по-прежнему способен делать работу.

"Тоттенхэму" следует беспокоиться о том, что происходит прямо сейчас. Нельзя думать: "Ладно, мы не может расстраивать Кейна, когда он вернётся". На такие мысли нет времени. Я уверен, что когда Гарри восстановится, он вернётся в состав, но, возможно, ему понадобится терпение. В данный момент "Тоттенхэм" должен потратиться и купить кого-нибудь. Возможно, на новичка уйдёт до € 70 млн, ведь эти парни не растут на деревьях", — цитирует Бента Goal.com со ссылкой на talkSPORT.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тоттенхэм Кавани АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Рубин" хочет подписать Комличенко
В Англии сообщили об интересе из России к чемпиону мира Лемару 1
"Лестер" сделает новое предложение о покупке защитника "Ювентуса" Демирала
Бывший форвард "Тоттенхэма" призвал клуб купить Кавани
Гризманн: VAR должен помогать футболу. Иногда он на вашей стороне, иногда работает против вас
Болельщик схватил Месси по окончании матча "Барселона" — "Атлетико"
Вальверде: казалось, победа была у "Барселоны" в руках, но "Атлетико" за два хода перевернул игру
Ларссон: благодарен, что "Спартак" отпустил меня в сборную Швеции
Директор "Барселоны": отставка Вальверде? К тренеру есть полное доверие
"Атлетико" впервые под руководством Симеоне забил "Барселоне" 3 гола
Симеоне: с такими командами как "Барселона", "Реал" или "Ман Сити" нужно быть терпеливыми
"Крылья Советов" ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса 1
"Краснодар" сделал предложение по трансферу защитника "Сантоса" 3
Бывший нападающий "Манчестер Сити" рассказал о предложении из России
"Спартак" опубликовал первый гол Ларссона за сборную Швеции
"Ньюкасл" выпустил календарь на 2020 год с игроками, ушедшими из клуба
На стадионе "Спартака" появится памятник Нетто 2
Экс-спартаковец Ромуло ушел из "Фламенго" и стал свободным агентом 1
Шакира назвала причину, по которой не хочет замуж за Пике
Месси: "Барселона" постарается больше не повторять детских ошибок, как в матче с "Атлетико"
Артета - о зимней трансферной кампании "Арсенала": не ожидаю ничего большого
Силкин: Новиков будет прислушиваться к советам отца, с родным человеком работать проще
Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей
Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции 1
"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Барселоны" 4
Помощник Кононова: говорил с Фернандо - он не планирует возвращаться в "Спартак"
Агент Краневиттера: есть шанс, что Матиас останется в "Зените"
Сборная Швеции благодаря голу Ларссона обыграла Молдову 1
Футболиста "РБ Лейпциг" Ильзанкера обвинили в изнасиловании 1
Кейну будет сделана операция. Нападающий вернется к тренировкам не раньше апреля
Все новости