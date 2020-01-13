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Перес: не знаю, кто такой Погба

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после победы в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетико" (0:0, пен. 4:1) прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в испанский клуб.

"Я не знаю, кто такой Погба", — сказал с улыбкой Перес, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком мадридского "Реала". Контракт французского полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2021 года, однако у манкунианцев есть опция продления соглашения ещё на год.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Перес Реал Ла Лига Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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