Теперь полный комплект. "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" оставался единственной командой, с которой в рамках чемпионата не справился Юрген Клопп. В матче на "Энфилде" голы ван Дейка и Салаха исправили этот недочет.

Официальный твиттер АПЛ

Очередная осечка "Манчестер Сити", теперь в матче против "Кристал Пэлас", стала неизвестно каким по счету контрольным выстрелом в неоодушевленную интригу английского чемпионата. Хосеп Гвардиола давно заявил, что гонка закончена, но осознавать, что в январе АПЛ превратилась во французскую Лигу 1 с тотальным доминированием ПСЖ не хотелось никому. Поэтому и встреча клопповского "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" в превью тура рассматривалась как возможность первого поражения мерсисайдцев в рамках чемпионата. Тем более, что команда Сульшера - единственная, которая хотя бы отобрала очки у "красных".Но когда Фернандиньо срезал мяч в свои ворота, вектор рассуждений об игре на "Энфилде" сменился в совсем другую сторону. Английская пресса внезапно начала сравнивать Юргена Клоппа и Уле Гуннара Сульшера по части работы с молодежью. И это мини-противостояние норвежец проиграл всухую с простым вердиктом "Учиться, учиться и еще раз учиться". Аргументированнее всех для ВВС рассказал экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас, который привел в пример не только очевиднейший прогресс Робертсона, Вейналдума и Хендерсона, но и работу Клоппа в "Боруссии", молодой состав которой тренер вывел в финал Лиги чемпионов. В списке успехов Сульшера Дженас выделил Джеймса и Фреда. "Похоже, что "Ливерпуль" будет доминировать, как "Манчестер Юнайтед" в конце 90-х - начале 2000-х", - констатировал экс-хавбек "шпор".И Фред, и Джеймс, кстати, в основу МЮ попали. Из-за травмы Маркуса Рэшфорда всех интересовало, что Сульшер придумает в атаке. На бумаге со стартовым списком бросалось в глаза, что норвежец выпустил с первых минут 2 левых защитников - Шоу и Уильямса, предполагая что кто-то из них будет действовать выше защитной линии. Юрген Клопп не внес ни одного изменения по сравнению с матчем против "Тоттенхэма". Болельщики "Ливерпуля" решили заранее отрепетировать чемпионский парад, устроив команде пламенную встречу возле стадиона, а со стартового свистка затянули песню о лучшем клубе Европы и мира.Сульшер несколько лукавил, когда перед матчем говорил, что иначе как на контратаках играть против "Ливерпуля" невозможно. Первые 10 минут команды завершили с равенством 50 на 50 по владению мячом. И "Манчестер Юнайтед" в какой-то степени был более понятен в своем стремлении доставить мяч в атаку по максимально короткому пути. Видимо, смелая игра партнеров понравилась и Рэшфорду, который тут же накатал твит, что "сделал бы все, чтобы участвовать в матче, но, к сожалению, пропускает его".Пока МЮ выдумывал способы выхода из-под прессинга и укрепления опорной зоны, "Ливерпуль" очень легко открыл счет. Магуайр переоценил свои скоростные данные, посчитав, что он успеет накрыть набегающего на подачу с углового ван Дейка. В тесноте безоговорочному, после ухода Янга, капитану МЮ не хватило шага, чтобы помешать голландцу, который вколотил мяч в сетку после навеса от Трента. Гол ван Дейка сделал историю - "Ливерпуль" впервые забил в 22 матчах подряд в рамках АПЛ. А МЮ, наоборот, стал командой, больше всех пропускающей после угловых.Английские арбитры слегка расслабились после появления VAR. Вот и гол Фирмино судья Крейг Поусон сначала засчитал, хотя перед классным ударом бразильца ван Дейк откровенно сфолил во вратарской площади против Де Хеа. Вратарь МЮ фурией налетел на арбитра, докричавшись до желтой карточкой. А Поусон после совета с видеопомощниками гол справедливо отменил. Но пропущенный (пусть и не по правилам) мяч добивал уверенность манкунианцев, которые при счете 0:1 перестали даже переходить центральную линию поля, отчаянно отбиваясь от фирменного прессинга "Ливерпуля". Ван Биссака пахал бровку подкатами, Магуайр пытался приободрить партнеров дриблингом внутри штрафной, а Фред вгрызался в соперника в опорной зоне.Следующий гол "Ливерпуля" забил Вейналдум, реализовавший выход один на один с Де Хеа. Но теперь и боковой судья, и VAR оперативно рассмотрели офсайд у голландца, и мяч был отменен. Таким образом, к 40-й минуте "Ливерпуль" трижды (1 раз честно, и 2 раза - не по закону) огорчал Де Хеа. А МЮ на 40-й минуте впервые ударил по воротам Алиссона усилиями Марсьяля. Следом француз придумал классную диагональ на Биссаку, сыгравшего в касание вдоль ворот. И лишь Перейра на дальней штанге прострел не замкнул, не использовав единственный опасный момент гостей до перерыва. "Ливерпуль" ответил опасным выходом Мане, когда МЮ спасла блестящая реакция Де Хеа.Юрген Клопп оставался довольным. Его команда почти ничего не позволила создать "Манчестер Юнайтед", много владела мячом (59% против 41%), уверенно вела в счете. "Ливерпуль" вообще не проигрывал в последних 102 домашних матчах, когда имел преимущество до перерыва. У Сульшера к своим вопросов было куда больше. Во-первых, что команда делала в атаке в первые 40 минут, когда Алиссон в игре вообще не участвовал. Во-вторых, почему так пассивна опека ван Дейка при стандартах - главного парня в игре на втором этаже у "Ливерпуля".На второй тайм мерсисайдцы вышли заряженными, будто это они весь первый тайм скромничали, стеснялись в атаке и уступали в счете. За 3 минуты на ворота Де Хеа обрушились настолько мощные атаки, что оборону "Манчестер Юнайтед" даже стало жалко. Гостей простил Мохамед Салах, неуклюже подстроившись под передачу Робертсона. Хендерсон ударом вообще чуть не сломал штангу (оказалось, что это Де Хеа кончиками перчаток перевел мяч в стойку). Экс-нападающий сборной Англии Крис Саттон в онлайне ВВС сокрушался расточительности хозяев, назвав стартовые минуты второго тайма решающим моментом в матче. Слова Сульшера в перерыве сработали в отрицательную сторону.Марсьяль, как и в первом тайме, стал участником голевого момента гостей. Только теперь не в качестве ассистента, а как завершитель после классной стенки с Перейрой. Всю злость вложил французский вингер в удар, когда надо было просто попасть в дальний угол, а не посылать мяч к зрителям "Энфилда". Юрген Клопп посчитал, что момент стал причиной усталости линии полузащиты, и решил заменить Чемберлена на Лаллану (последний в текущем сезоне манкунианцам забивал). Свежесть в середине поля помогла "Ливерпулю" остановить натиск (если так можно назвать 2-3 полуатаки гостей) "Манчестер Юнайтед".Игра засохла. Опасные моменты перестали получаться и у тех, и у других. Сульшер за 15 минут до окончания основного времени матча пошел на рискованную двойную замену, выпуская на поле Мату с Гринвудом. Клопп в ответ, наоборот, снимал нападающих, но не снимая с новеньких ответственность за прессинг. "Манчестер Юнайтед" продолжал испытывать проблемы с переходом центра поля. В концовке манкунианцы организовали навал, который закончился для них провалом. После углового Алиссон бросил сильно вперед на Салаха, сотворившего второй гол. Автор результативной передачи проскочил легко 100 метров, чтобы лично поздравить с голом египтянина.Трибуны в экстазе затянули "Нас не остановить" и "Мы идем выигрывать лигу". Хотя будущее время из последней фразы можно убирать. 16 очков разделяют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в турнирной таблице (и у команды Клоппа еще игра в запасе). Мерсисайдцам пора ставить перед собой новую цель - остаться непобежденными, как это было однажды с "Арсеналом" Арсена Венгера. Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в послематчевом интервью на это намекнул, заявив, что команда должна оставаться голодной, учитывая, что в чемпионате не осталось клуба, которого бы не обыграла банда Юргена Клоппа.