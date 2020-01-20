Мозес сегодня пройдет медосмотр в "Интере"

Защитник "Челси" и сборной Нигерии Виктор Мозес прибыл в Милан для того, чтобы пройти медосмотр для перехода в "Интер". Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.



Фото: foxsports.com

Отмечается, что в случае успешного прохождения медосмотра, уже сегодня будет официально объявлено о трансфере 29-летнего футболиста в "Интер", который возглавляет Антонио Конте. Мозес и Конте вместе работали в "Челси".



Ранее сообщалось, что "Интер" намерен арендовать игрока. В соглашении будет прописан пункт о выкупе игрока за 9 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Мозес на правах аренды выступал за "Фенербахче". В его активе 7 матчей и один гол, а также одна результативная передача.