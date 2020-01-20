Мозес сегодня пройдет медосмотр в "Интере"

Защитник "Челси" и сборной Нигерии Виктор Мозес прибыл в Милан для того, чтобы пройти медосмотр для перехода в "Интер". Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.
Фото: foxsports.com
Отмечается, что в случае успешного прохождения медосмотра, уже сегодня будет официально объявлено о трансфере 29-летнего футболиста в "Интер", который возглавляет Антонио Конте. Мозес и Конте вместе работали в "Челси".

Ранее сообщалось, что "Интер" намерен арендовать игрока. В соглашении будет прописан пункт о выкупе игрока за 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мозес на правах аренды выступал за "Фенербахче". В его активе 7 матчей и один гол, а также одна результативная передача.


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Теги: Мозес Челси Интер АПЛ Серия А Зарубежные трансферы
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