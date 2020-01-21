Клуб Бекхэма хочет подписать Агуэро

Новый клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, интересуется нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает The Sun.



В то же время источник сообщает, что Агуэро готов рассмотреть предложение «Интер Майами». Его текущий контракт рассчитан до 2021 года.



В текущем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах и забил 20 мячей при 3 результативных передачах.