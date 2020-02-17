Джеррард заявил, что заинтересован в лишении "Сити" титула АПЛ в 2014-м

Главный тренер шотландского "Рейнджерс", в прошлом являющийся игроком "Ливерпуля", Стивен Джеррард прокомментировал информацию о возможном лишении "Ман Сити" чемпионского титула сезона 2013/2014.

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"Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому подождем и посмотрим, каков будет результат.



Так что мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать это, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам", — цитирует Джеррарда Sky Sports.



Вчера в СМИ появилась информация, что руководство АПЛ может лишить "Манчестер Сити" чемпионского титула в сезоне 2013/2014 из-за выявленных нарушений ФФП. Ранее клуб был отстранен на два года от выступлений в еврокубках по той же причине.



В сезоне 2013/2014 "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, набрав 86 очков и опередив занявший второе место "Ливерпуль" на 2 очка.



Стивен Джеррард, выступавший за "Ливерпуль" на протяжении 17 лет (с 1998 по 2015-й год), ни разу в своей карьере не выигрывал чемпионский кубок английской Премьер-лиги.