Француз сейчас возглавляет клуб "Монреаль Эмпэкт". Ранее он тренировал "Монако".
"Я действительно мечтаю стать тренером "Арсенала". Пока я жив, я хотел бы поработать с этой командой. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера", - передает слова Анри Canal Plus.
Анри был футболистом "Арсенала" с 1999 по 2007 год. За это время он забил за "канониров" 250 голов.
"Арсенал" в данный момент тренирует Микель Артета. Команда после 27 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Анри рассказал о мечте возглавить "Арсенал"
Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри рассказал, что мечтает в будущем возглавить лондонский клуб.
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