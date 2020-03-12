Роджерс подтвердил наличие симптомов коронавируса у нескольких игроков "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Рождерс подтвердил наличие симптомов коронавирусной инфекции у нескольких игроков команды.

Источник: ФК "Ливерпуль"

- У нас есть игроки, у которых обнаружены симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюли процедуры, и в мерах предосторожности они находятся вне команды, - цитирует тренера пресс-служба "лис".



Напомним, УЕФА рассматривает возможность досрочного завершения национальных чемпионатов и еврокубков из-за быстрого распространения коронавируса в мире.